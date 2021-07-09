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Свердловская область попала в антирейтинг Минздрава РФ

Свердловская область попала в антирейтинг Минздрава РФ

По данным Минздрава РФ, в Свердловской области ощущается нехватка антикоагулянтов и противовирусных препаратов Свердловская область вошла в топ-3 антирейтинга Минздрава РФ среди регионов страны по обеспеченности лекарствами против коронавируса.

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