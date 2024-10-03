В Госдуме предложили запретить движение "квадробинг"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав, предложил депутат Госдумы Сергей Колунов.
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