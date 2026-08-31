Страна и люди
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Страна и люди

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Цена газа в Европе достигла максимума с конца 2022 года

Цена газа в Европе достигла максимума с конца 2022 года

Средняя стоимость газа в Европе по итогам августа достигла максимального значения с конца 2022 года. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и подсчеты ТАСС, цена составила около $744 за 1 тыс.

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