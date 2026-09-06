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«Ювентус» в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Миланом»

«Ювентус» и «Милан» разошлись миром в матче 3-го тура итальянской Серии А.«Ювентус» и «Милан» разошлись миром в матче 3-го тура итальянской Серии А.

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