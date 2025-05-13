Экс-глава НАТО призвал наказать за Трампа за его политику «Америка превыше всего»

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью британскому изданию Inews предложил создать клуб «семи демократий» (D7), чтобы в том числе противостоять «угрозам» от Китая в сфере торговли и спровоцировать американского президента Дональда Трампа.
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