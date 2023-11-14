В аэропорту Домодедово приземлился второй спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Официальный представитель МЧС РФ Роман Охотенко в ночь на среду, 15 ноября, заявил, что спецборт МЧС со второй группой эвакуированных из сектора Газа граждан России, совершил посадку в аэропорту Домодедово.
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