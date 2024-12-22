Ксения Собчак выступила на стороне адвоката бизнесмена Яна Абрамова после его ответа Алсу

Певица Алсу инициировала бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым летом этого года. На днях Алсу в публичном пространстве негативно высказалась в отношении своего экс-супруга, который, как она утверждает, делает все для дискредитации артистки, сообщает «Семь дней».