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Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Генеально!👍👍👍Продажа недвижимо...
  • Александр Ляшенко
    storm24 о чём хайп?Олег Сирота отреа...
  • Vitaly Arkhipov
    Вы сами к этому подтолкнули. Если бы вы меньше обворовывали людей вывозя капитал за границу ,может люди меньше шумели...Эксперты ВШЭ и Ол...

Ксения Собчак выступила на стороне адвоката бизнесмена Яна Абрамова после его ответа Алсу

Певица Алсу инициировала бракоразводный процесс с бизнесменом Яном Абрамовым летом этого года. На днях Алсу в публичном пространстве негативно высказалась в отношении своего экс-супруга, который, как она утверждает, делает все для дискредитации артистки, сообщает «Семь дней».

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