Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой “Le Sserafim” Н...

Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой “Le Sserafim”На следующей неделе в Overwatch 2 начнется тематическое мероприятие в честь коллаборации с кей-поп группой “Le Sserafim”, во время которого игроки смогут заполучить себе в коллекцию новую косметику.