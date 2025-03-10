Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой “Le Sserafim” Н...

Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой “Le Sserafim”На следующей неделе в Overwatch 2 начнется тематическое мероприятие в честь коллаборации с кей-поп группой “Le Sserafim”, во время которого игроки смогут заполучить себе в коллекцию новую косметику.
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