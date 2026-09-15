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Новости Липецка

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В Липецкой области выпустят 1,3 млн мальков сазана и толстолобика

В Липецкой области выпустят 1,3 млн мальков сазана и толстолобика

В рамках программы по восстановлению водных биоресурсов в водоёмы Липецкой области уже выпустили более 4 миллионов рыб, к 2028 году планируют увеличить численность ещё на 3 миллиона.

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