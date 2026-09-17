Марин Ле Пен не исключила начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Лидер праворадикальной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году, выступила с инициативой экстренного созыва международной конференции с участием делегатов от разных государств, чтобы совместно выработать пути урегулирования ситуации на Украине.
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