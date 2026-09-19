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Царьград

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Анастасия Колодяжная рассказала, когда отпуск в 2026 году невыгоден

Анастасия Колодяжная рассказала, когда отпуск в 2026 году невыгоден

Анастасия Колодяжная, преподаватель из МГЮА, сообщила, что ноябрь 2026 года является наименее выгодным для отпуска из-за небольшого количества рабочих дней.

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