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Ушла из жизни легенда советского спорта — Галина Зыбина

Ушла из жизни легенда советского спорта — Галина Зыбина

На 94-м году жизни ушла из жизни легендарная советская спортсменка Галина Ивановна Зыбина. Она была первой олимпийской чемпионкой СССР в толкании ядра, участницей четырех Олимпиад и обладательницей 13 национальных рекордов.

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