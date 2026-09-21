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Конгресс США готовит законопроект против мошенничества с ИИ — Politico

Конгресс США готовит законопроект против мошенничества с ИИ — Politico

Конгресс США подготовил законопроект, направленный на борьбу с онлайн-мошенничеством, в том числе с использованием искусственного интеллекта, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.

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