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Царьград

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Русские официально возвращаются на Олимпиаду? Не совсем: Нюансы решения МОК раскрыл журналист

Русские официально возвращаются на Олимпиаду? Не совсем: Нюансы решения МОК раскрыл журналист

Русские официально возвращаются на Олимпиаду? Не совсем. Нюансы решения МОК раскрыл журналист Андрей Сидорчик: "Пока можно говорить о том, что у России есть неопределённые перспективы участия в Олимпиаде 2028 года полноценной командой".

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