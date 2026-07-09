Русские официально возвращаются на Олимпиаду? Не совсем. Нюансы решения МОК раскрыл журналист Андрей Сидорчик: "Пока можно говорить о том, что у России есть неопределённые перспективы участия в Олимпиаде 2028 года полноценной командой".