Юрист Митин объяснил, сможет ли защитить медиков закон о штрафах за оскорбление врачей

На фоне увеличивающегося числа оскорблений и неуважения к труду врачей и медсестер в Государственную думу внесли законопроект № 870325-8, предполагающий ужесточение административной ответственности за оскорбления медицинских и фармацевтических работников.
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