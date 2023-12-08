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Царьград

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"Просто забудем об этом": как "крыша" в полиции замяла преступления "азербайджанской мафии"

"Просто забудем об этом": как "крыша" в полиции замяла преступления "азербайджанской мафии"

Стало известно, почему в Северной столице с таким трудом ловили членов "азербайджанской мафии". Пока мигранты избивали и грабили случайных прохожих и публиковали глумливые кадрами с потерпевшими, их прикрывали знакомые в полиции.

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