"Просто забудем об этом": как "крыша" в полиции замяла преступления "азербайджанской мафии"

Стало известно, почему в Северной столице с таким трудом ловили членов "азербайджанской мафии". Пока мигранты избивали и грабили случайных прохожих и публиковали глумливые кадрами с потерпевшими, их прикрывали знакомые в полиции.
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