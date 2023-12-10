NYT раскрыл "огромное беспокойство" Европы: Причина в Трампе и НАТО

В Европе опасаются распада НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах - NYT.Как пишет The New York Times в Европе опасаются распада НАТО в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
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