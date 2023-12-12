Президент Латвии Ринкевичс не исключил бойкот Игр-2024 из-за допуска России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на Олимпийских играх - 2024 вряд можно будет увидеть латвийских или украинских спортсменов в том случае, если решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов до Игр в Париже не изменится.