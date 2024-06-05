«Рынок жилья стабилен, можно финансировать». Прогноз для покупки квартиры в Севастополе благоприятный

Следим за аналитикой в сфере недвижимости, в особенности за жилищным сегментом. Россияне не перестают приобретать недвижимость в любые времена, пытаются удачно оформить сделку и ищут наиболее благоприятные моменты даже в кризисы.
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