США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников.
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