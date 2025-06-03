США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников.