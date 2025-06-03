Русская весна
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Русская весна

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США отказались от трёх военных баз в Сирии — Fox News

США отказались от трёх военных баз в Сирии — Fox News

США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников.

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