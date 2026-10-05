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Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 7

Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 7

Игровой флагманJ показал 3677 баллов в одноядерном и 12679 баллов в многоядерном тестах, превысив официальные ориентиры Qualcomm RedMagic 12 Pro+ протестировали в Geekbench 7, где он продемонстрировал самый высокий результат среди смартфонов на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на данный момент.

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