Минобороны РФ: ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ в субботу, 18 января, утром сообщило о том, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими российскими регионами.
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