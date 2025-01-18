Минобороны РФ: ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ в субботу, 18 января, утром сообщило о том, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими российскими регионами.