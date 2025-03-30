Елена Кондратьева-Сальгеро: «Гора родила вошь»: Почему Европа не справляется с собственными кризисами?

Почему итоги парижского саммита назвали «рождением вши», а не мыши? Еврочиновникам раздают «комплекты выживания» — это абсурд или новая реальность? Почему Макрона сравнивают с Нероном, а Европу — с Римом перед распадом? Способна ли инфантильная Европа выжить без России? На «EUROMORE» в эфире программы Александра Вальдмана журналистка Елена Кондратьева-Сальгеро прокомментировала самые резонансные события.