Татьяна Монтян: Принципиальность 80-го уровня: Как Орбан и другие политики «прогнулись» перед ЕС

Виктор Орбан моргнул и сдал назад. А сколько было жестких заявлений, что 14 декабря никакого начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет — и вообще не будет, потому что Киев не соответствует и не готов.
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