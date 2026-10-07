В Европе прекрасно осознают, что Украина движется к своему краху. Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ «Живой Зеленский ...
- «Трубы лопаются о...
- Неправда, что Бел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым