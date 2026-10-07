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Депутат Рады: «Европа перестаёт быть нашей дойной коровой. Пора заканчивать войну»

В Европе прекрасно осознают, что Украина движется к своему краху. Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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