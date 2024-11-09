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Царьград

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Инсайдер назвал срок отвода ВСУ из Курской области. Войска стоят на низком старте

Инсайдер назвал срок отвода ВСУ из Курской области. Войска стоят на низком старте

Украинский инсайдер назвал срок отвода ВСУ из Курской области. По его словам, войска уже стоят на низком старте и ждут команды из Киева.

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