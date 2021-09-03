Сотрудники Госавтоинспекции пресекли сбыт крупной партии героина в Краснодарском крае

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль, в котором в качестве пассажиров передвигались 62-летний приезжий из Москвы и 29-летний житель Краснодара.
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