Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции пресекли сбыт крупной партии героина в Краснодарском крае

На стационарном посту ДПС «Кущевский» сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль, в котором в качестве пассажиров передвигались 62-летний приезжий из Москвы и 29-летний житель Краснодара.

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