В России предлагают наказывать сайты за объявления о поиске собутыльников

Такие публикации нередко маскируются под нейтральные предложения "встретиться и пообщаться", но фактически стимулируют употребление алкоголя и могут вовлекать в рискованные сценарии даже тех, кто изначально не планировал пить Руководитель движения "Россия Православная" Михаил Иванов в интервью "Абзацу" выступил с предложением ввести ответственность для интернет-платформ, размещающих объявления о поиске собутыльников.