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Бастрыкин потребовал отчета о расследовании взрыва машины начштаба Собеского

Бастрыкин потребовал отчета о расследовании взрыва машины начштаба Собеского

Александр Бастрыкин запросил у донского следкома доклад о ходе расследования обстоятельств покушения на жизнь начальника штаба и первого заместителя командира воинской части, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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