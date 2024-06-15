Бастрыкин потребовал отчета о расследовании взрыва машины начштаба Собеского

Александр Бастрыкин запросил у донского следкома доклад о ходе расследования обстоятельств покушения на жизнь начальника штаба и первого заместителя командира воинской части, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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