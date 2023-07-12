РИА Новый день

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В горах Индии застряли 15 россиян

В горах Индии застряли 15 россиян

В горах в индийском штате Химачал-Прадеш оказались заблокированы 15 российских туристов. Спуститься они не могут, поскольку дороги размыты ливнями, а непогода и занятость спасателей и волонтеров мешает спасательной операции, передает агентство ANI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх