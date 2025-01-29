Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Одна жила в Турции и у нас получала пособия, другая просила помощь и торговала лишним пылесосом с кроватями - Шахноза с Тахминой

Анастасия Миронова Все интереснее оказываются дела у двух счастливых получательниц жилищных сертификатов в Московской области.

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Комментарии
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Балу -
Таких мразей в Россию заехало даже не десятки тысяч, а сотни... А наши власти задницей перед ними виляют и рады стараться за взятки что угодно для них сделать... Может пора уже за измену Родине проредить продажных чинуш?...
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5 час.
Silver Kont
Пьяный ишак оттрахал....
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4 час.
Silver Kont
Нахуй эти выблядки ослоёбов нужны! Ещё деньги на них тратить! Ошкурить черножопых тварей по полной вместе с мэркой купецкой, насчитав все ранее произведённые выплаты, конфисковать бизнес в счёт уплаты долгов и выслать в родную черножопию, пожизненно запретив въезд в Россию им и их выблядкам.... И пусть ебарь этой самки рвёт там жопу за свой флаг......
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4 час.
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