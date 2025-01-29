Одна жила в Турции и у нас получала пособия, другая просила помощь и торговала лишним пылесосом с кроватями - Шахноза с Тахминой
Анастасия Миронова
Все интереснее оказываются дела у двух счастливых получательниц жилищных сертификатов в Московской области.
Комментарии
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Таких мразей в Россию заехало даже не десятки тысяч, а сотни... А наши власти задницей перед ними виляют и рады стараться за взятки что угодно для них сделать... Может пора уже за измену Родине проредить продажных чинуш?...
Нахуй эти выблядки ослоёбов нужны! Ещё деньги на них тратить! Ошкурить черножопых тварей по полной вместе с мэркой купецкой, насчитав все ранее произведённые выплаты, конфисковать бизнес в счёт уплаты долгов и выслать в родную черножопию, пожизненно запретив въезд в Россию им и их выблядкам.... И пусть ебарь этой самки рвёт там жопу за свой флаг......
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