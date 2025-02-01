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Политический вестник

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Будет вам "договорнячок": Россия отправляет на фронт сотни суперпушек Ким Чен Ына

Будет вам "договорнячок": Россия отправляет на фронт сотни суперпушек Ким Чен Ына

На фоне продолжающейся на Западе и в части наших СМИ вакханалии на тему "Трамп навяжет русским переговоры", Россия спокойно и деловито продолжает наращивать преимущество над врагом, в том числе за счёт массовых поставок в войска северокорейского оружия.

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