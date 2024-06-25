«У нас врут везде»: Гурулев вскрыл главную проблему в Минобороны

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил средство для борьбы с «враньем» в ВС РФ. По его мнению, руководству пытаются представить информацию в «розовом цвете»: необходимо несколько уровней контроля для борьбы с этим.
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