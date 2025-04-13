Оператор Пулково рассказал, где построят метро и автовокзал

Стало известно о начале второй очереди реализации соглашения о ГЧП по развитию аэропорта В Санкт-Петербурге представили примерные планы по строительству станции метро и автовокзала на территории аэропорта Пулково, что является частью комплексного развития воздушной гавани.
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