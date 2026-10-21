В середине 1980-х её имя знала вся страна — но не по песням, а из-за романа с Алексеем Глызиным. 17-летняя солистка «Рондо» Женя Герасимова стала причиной его ухода из семьи, а хит «Ты не ангел» певец посвятил именно ей.
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