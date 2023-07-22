У моего друга была старая собака, овчарка. Ходила уже с трудом, задние лапы приволакивала. И тут его дети притащили в дом крысёнка вместе с клеткой.
Друзьям посвящается...
Комментарии
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Элеонора Коган
Крыса продлили собачке жизнь и они просто не могли друг без друга прожить и потом вот эта трагедия.
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6 час.
Элеонора Коган
И жаль до слёз ту собачку с артритом, которую каждую ночь её хозяин нёс к озеру, чтобы она поспала хоть немного. Я уже читала эту историю и видела фото.Плакать хочется. За что бедной собачке такие муки?
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6 час.
Irina Maloy
Эта собачка уже на Радуге...
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5 час.
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