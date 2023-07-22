Друзьям посвящается...

Крыса продлили собачке жизнь и они просто не могли друг без друга прожить и потом вот эта трагедия.

Элеонора Коган

И жаль до слёз ту собачку с артритом, которую каждую ночь её хозяин нёс к озеру, чтобы она поспала хоть немного. Я уже читала эту историю и видела фото.Плакать хочется. За что бедной собачке такие муки?