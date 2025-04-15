Экс-замминистра обороны Булгакова допросили по делу Тимура Иванова о растрате

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, был допрошен в статусе свидетеля в рамках расследования уголовного дела Тимура Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для … .