# Чернильница Сегодня две небольших истории, возможно, что и не очень свежих, но не в самих историях тут дело.
Когда толпой не получается - можно сбежать, ну или вспомнить про закон и свои права
Комментарии
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И
Искандер
"Никогда драться один на один не пойдут"... Полно херню городить. Во всех вариантах ЕДИНОборств азиатов - пруд пруди. Как негров в баскетболе. А нынешнее положение в РФ - плод многолетней надежды россиян на сильное государство и, особенно, со времён ЕБНа - идеологии "хатаскрайничества".
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9 час.
radiofree RF
То то в полицейских сводках пишут,что группа мигрантов,избили ветерана СВО,то мужчину,то мужа с женой,да и много случаев когда стаей набрасываются на одного.Вы случайно не из их стаи?
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3 час.
Геннадий
... а им наср...ть как Вы считаете или мы считаем...
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3 час.
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