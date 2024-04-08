Когда толпой не получается - можно сбежать, ну или вспомнить про закон и свои права

И Искандер "Никогда драться один на один не пойдут"... Полно херню городить. Во всех вариантах ЕДИНОборств азиатов - пруд пруди. Как негров в баскетболе. А нынешнее положение в РФ - плод многолетней надежды россиян на сильное государство и, особенно, со времён ЕБНа - идеологии "хатаскрайничества".

radiofree RF То то в полицейских сводках пишут,что группа мигрантов,избили ветерана СВО,то мужчину,то мужа с женой,да и много случаев когда стаей набрасываются на одного.Вы случайно не из их стаи?