Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Ублюдки, вы без рекламы как курва без котелка! Монетезируете всё и вся, вам по херу горе и события на вашем ролике,дл..."Обиделись и ушли...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Мы заберем все свое и уничтожим хохляцкий терроризм.Новый мирный план...
  • Сергей Ковалев
    во-от! - "мне на вас всех пофиг"! это не первый раз, когда не имея что сказать, Natalija Osminina переходит грань нор...Израиль практичес...

Когда толпой не получается - можно сбежать, ну или вспомнить про закон и свои права

Когда толпой не получается - можно сбежать, ну или вспомнить про закон и свои права

# Чернильница   Сегодня две небольших истории, возможно, что и не очень свежих, но не в самих историях тут дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Искандер
&quot;Никогда драться один на один не пойдут&quot;... Полно херню городить. Во всех вариантах ЕДИНОборств азиатов - пруд пруди. Как негров в баскетболе. А нынешнее положение в РФ - плод многолетней надежды россиян на сильное государство и, особенно, со времён ЕБНа - идеологии &quot;хатаскрайничества&quot;.
Ответить
9 час.
radiofree RF
То то в полицейских сводках пишут,что группа мигрантов,избили ветерана СВО,то мужчину,то мужа с женой,да и много случаев когда стаей набрасываются на одного.Вы случайно не из их стаи?
Ответить
3 час.
Геннадий
... а им наср...ть как Вы считаете или мы считаем...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх