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«РВ»: боец ВС РФ взорвал врага гранатой, решив не сдаваться в плен под Харьковом

«РВ»: боец ВС РФ взорвал врага гранатой, решив не сдаваться в плен под Харьковом

Российский боец подорвал гранатой боевиков ВСУ, не желая оказаться в плену у врага. Согласно данным Telegram-канала «Операция Z: военкоры русской весны», это произошло в ходе боевых действий за населенный пункт Синьковка в Харьковской области.

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