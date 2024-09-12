«РВ»: боец ВС РФ взорвал врага гранатой, решив не сдаваться в плен под Харьковом

Российский боец подорвал гранатой боевиков ВСУ, не желая оказаться в плену у врага. Согласно данным Telegram-канала «Операция Z: военкоры русской весны», это произошло в ходе боевых действий за населенный пункт Синьковка в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии