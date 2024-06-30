Посттравматическое стрессовое расстройство влияет на мозговую активность

Это состояние часто возникает у людей, переживших серьезные и продолжительные травмы.Канадские ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили, что у пациентов с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством (дПТСР) наблюдаются отличительные шаблоны мозговой активности по сравнению со здоровыми людьми.