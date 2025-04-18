Сон-трава распустилась на Южном Урале

Сказочный цветок распустился на горах Зигальги. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», чуть ли не день в день с прошлогодней датой на Зигальге распустились прострелы или сон-трава.
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