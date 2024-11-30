Главное из нового брифинга Минобороны России: Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 345 боевиков; Бойцы "Центра" заняли более выгодные рубежи, отразили 11 контратак ВСУ, в том числе штурмовой бригады "Лють", противник потерял свыше 510 человек; ВСУ за сутки потеряли до 505 националистов в зоне ответственности группировки "Запад"; ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Восток" до 50 боевиков; ВСУ потеряли от действий группировки "Днепр" до 70 человек личного состава.