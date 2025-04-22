Косметолог Джумабаева раскрыла правду о гиалуроновой кислоте в кремах для лица

Действительно ли гиалуроновая кислота — это эликсир молодости, способный стереть морщины и вернуть коже сияние, или это просто удачный маркетинговый ход, играющий на желании женщин выглядеть моложе? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, что такое гиалуроновая кислота, как она действует на кожу, какие преимущества и недостатки имеет и кому действительно может быть полезна.