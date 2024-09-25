В сети завирусился странный запрос: «Кто из BTS умер?»

В интернете достаточно много загадочной и странной информации, которая не имеет никакого отношения к действительности, но каждый раз, когда поклонники музыкальных групп натыкаются на сомнительные посты, у них закрадывается мысль, что, возможно, за тем или иным постом скрывается какая-то тайна.