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Свежие комментарии

Сладкий запах переговоров

Сладкий запах переговоров

soullaway soullaway Опять те же грабли. Наша пропаганда зашлась в сладострастном экстазе, а где-то, наверное, уже открывают шампанское и готовятся отмечать некий праздник.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Трампы умны и кремль без идеологии . На вокзале нет добрее собутыльника, которому понравился ваш чемодан.
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1 д.
лл
лина любимцева
Нас пальчиком поманили - мы и побежали... Хвостик поджав!!  ЧТО ДАЛЬШЕ? ЧТО СДАДИМ?!!! Территории с редкоземельными месторождениями?
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1 д.
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