Бочки под глазами: как избавиться от утренних отеков

Отеки вокруг глаз на утро появляются, если перед сном злоупотреблять соленой пищей. Об этом сообщило информационное агентство URA.
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