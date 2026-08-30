Страна и люди
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Страна и люди

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Нарколог предупредил о рисках употребления безалкогольного пива перед вождением

Нарколог предупредил о рисках употребления безалкогольного пива перед вождением

Нарколог предупредил о рисках употребления безалкогольного пива перед вождением. Сам по себе такой напиток не запрещен для автомобилистов, однако после нескольких бутылок концентрация этанола в организме может заметно увеличиться.

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