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Анна Щербакова прибыла в Китай

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка посетит международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею 15 августа.

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