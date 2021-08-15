Затопленный город, лестницы, уходящие под воду. Здесь запрещено нырять, рядом нельзя купаться. Почему?

Александр РоманченкоТуризмЗатопленный город, лестницы, уходящие под воду. Здесь запрещено нырять, рядом нельзя купаться. Почему? БэЗэ-trip Затопленный город, лестницы, уходящие под воду. Здесь запрещено нырять, рядом нельзя купаться.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...В Долихисте было все для качественной по тем временам жизни. Например, жители могли позволить строить себе каменные двух- и трехэтажные дома. В городе имелась своя канализация, а сточные воды отводились по специальным протокам. Здесь же были бани для соблюдения чистоты и популярный порт. ..."IKInna KuznetsovСпасибо! Вас всегда очень интересно читать. Вы - историк по профессии?Комментировать
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