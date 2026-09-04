Авария на КАД Петербурга 4 сентября вызвала пробку в 7,6 км

4 сентября на 32-м км КАД Санкт-Петербурга провалился асфальт, вызвав 7,6-километровую пробку. Ограничено движение, работают специалисты.
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